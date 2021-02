Sme skoro SVETOVÍ! Už máme iba malý krok k tomu, byť NAJHORŠÍ...

Čím viac testujeme, tým sme na tom horšie. Aká divná paralela, že? Už nám veľa nechýba a máme historickú šancu BYŤ NAJHORŠÍ. A v tejto hre ideme všetci...

My sme vždy chceli byť ako národ svetový. A blíži sa ten deň.

Áno, viem. To, že napíšem článok číslo 395 834 o tom, že táto vláda to robí zle, tým sa vôbec nič nevyrieši. Ale, že vôbec nič. Bohužiaľ aj preto, že v našej krajine nám vládnu tí najslabší. Školy pajchlovali, diplomovky pajchlovali, skrátka vedia pajchlovať.

Kradnúť síce pravdepodobne nekradnú, ale to, že sú slabí, to nás možno zničí. A nepotrvá to dlho. Už sme celkom blízko.

Ak som rozumela správne, sme tretí najhorší na svete v boji s koronou... Máme šancu byť svetoví. Tešíte sa?

Musíte sa tešiť, musí vám to vyhovovať. Inak by sme už dávno spolu niečo vymysleli. A zastavili to, čo sa tu deje.

Nie, nejdem spochybňovať koronu a robiť z nej soplík. Isto, je to vážne. A práve preto, opakujúc si túto mantru sme mali už dávno ako občania zasiahnuť. Len ako, že? Ako na to?

Mnohé organizácie hrajú svoje vlastné malé boje, aby prežili a neskrachovali.

Niektorí robia tlačové správy, píšu výzvy, robia petície. Jednu som urobila aj ja, ale čo vám poviem. Skoro nikto si ju nevšimol.

Myslela som si totiž, že to pôjde ako VIRÁL. Že, ak by prestal riadiť pandémiu premiér, tak by sa nám polepšilo. Ale kdežeee. Tu ide ako viral možno ZOMRI, alebo iné rýchlobrátkové humorné či bizarné stránky. To sa trošku zabavíme... A potom každý hej šup do svojej bublinky.

Darmo potom niektorí nepodplatiteľní odborníci píšu, že celá situácia je riadená zle. Že, napríklad, ako hovorí MUDr. Michal Piják: Premiér presadil schválenie druhého plošného testovania na základe falošných záverov!

Aká faloš? To snáď nie. My si naše testovanie predsa nedáme! Hlavne, že je plošné a dobrovoľné!

Nefunguje? Áaale. Opak je pravdou. Možno fuguje tak, že nám pomôže, aby sme boli konečne SVETOVÍ. A to vo veci pandémie. To si všimne celý svet!

A už máme k tomu len malý krok...

#spolutozvladneme #idenamto

Martina Valachová