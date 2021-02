Budeme vychádzať len na priepustku? V ľuďoch to už vrie a nemusí to skončiť dobre...

Áno! Čelíme pandémii. Musíme byť zodpovední.

Priatelia. Všetko sa v živote stane najprv prvýkrát. Takto som dnes založila prvú celonárodnú petíciu. Niečo tomu však predchádzalo…

Už niekoľko mesiacov nielen ja, ale aj mnohí moji priatelia a čitatelia so znepokojením pozorujeme situáciu a riadenie pandémie. Veľa som toho písala osobne. Veľa toho písali moji blízki priatelia. A nielen oni.

Čoraz častejšie sa stretávam s reakciami ľudí, ktorí už nevládzu sledovať to, čo sa v našej krajine deje.

Okrem nekoncepčnej komunikácie premiéra sme denne konfrontovaní so ZJAVENIAMI v hlave ministra zdravotníctva. Najprv to bolo jeho duchovné zjavenie ( k tomu sa nebudem vyjadrovať, je to jeho intímna vec...). Ale zjavenia, ktoré pretavuje do kontroly občanov nesystémovými opatreniami a najnovšie nápadom s SMS, ktorými by mala polícia kontrolovať pohyb občanov v exteriéri, to sa mi javí ako brutálne.

Navyše ľudí to podnecuje k takému hnevu, že to celé môže byť kontraproduktívne, ba môže skončiť aj občianskymi nepokojmi...

Na portáli s petíciami som sa po rozhovore s ďalšími ľuďmi rozhodla uverejniť petíciu a pozývam vás prečítať. A ak sa rozhodnete, aj podpísať.

Verím, že by nám to všetkým mohlo pomôcť.

My, dolu podpísaní občania, týmto vyzývame premiéra SR Igora Matoviča a vládu SR, aby riadenie situácie v súvislosti s pandémiou Covid-19 odovzdali do rúk odbornej komisie, ktorá bude zložená z odborníkov vymenovaných prezidentkou SR, pani Zuzanou Čaputovou.

Zároveň vyzývame prezidentku SR, pani Zuzanu Čaputovú, aby vymenovala členov odbornej pandemickej komisie na základe ich odbornej spôsobilosti. Tiež touto cestou žiadame vládu SR, aby poskytla plnú súčinnosť pri aplikovaní rozhodnutí odbornej komisie.

Zároveň týmto vyjadrujeme vážne znepokojenie, že súčasné riadenie krízy vládou SR neúmerne zvyšuje nebezpečenstvo rozkladu štátu ohrozením jeho autority a neschopnosťou aplikovať funkčné procesy.

PETÍCIU MÔŽETE PODPÍSAŤ TU – https://www.peticie.com/obania_sr_za_odborne_riadenie_pandemi

Martina Valachová