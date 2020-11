Okolo 50-ky vám v korporácii často hrozí vyhazov alebo degradácia. Čo s tým?

Som žena. Manželka. Matka.

Profesijne sa venujem marketingu a zároveň vediem komunitu ľudí po 40-ke. Som spoluzakladateľkou Inštitútu Trvalého Rozvoja 40plus

Sme prvá slovenská odborná platforma venovaná reštartu ľudí po 40-ke. Podporujeme ľudí 40 plus, ktorí sa rozhodujú pre zmenu v kariére alebo osobnom živote, hľadajú nové príležitosti a sú konfrontovaní s vekovou diskrimináciou. Dodávame ľuďom po 40ke odvahu a povzbudzujeme ich sebadôveru v procesoch náročných zmien. Hľadáme systémové riešenia v oblasti odstraňovania vekovej diskriminácie a zároveň sme v kontakte s individuálnymi príbehmi ľudí vo veku 40+, ktorí majú čo ponúknuť a chcú byť aktívnou súčasťou spoločnosti. Okrem toho, že o témach píšem, začala som na témy robiť aj podcast, ktorý sa volá ODZNOVA.



Prečo chcem prispievať na blog.sme? Som liberál a bola by som rada, ak by sa naša spoločnosť uberala rozumným smerom. Zatiaľ to tak, žiaľ, nevyzerá. A aj o tom píšem...



Píšem veľa a na dennom poriadku a čakám, kedy sa ľudia v niektorých (mnohých) ohľadoch zobudia. Kedy zistia, že sme smrteľní a máme na tejto planéte iba xyz dní. A je len na nás, ako ich strávime. A či cestou neotrávime ďalších. Počas môjho života som stretla ľudí vzdelaných, ale aj bez vzdelania. Zistila som, že nie je dôležité, čo píšu papiere alebo to, ako sa človek tvári. Ide vždy o to, čo skutočne žije.



Martina Valachová