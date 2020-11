Keď to prešlo s testovaním, tak môže aj s očkovaním. Kostolný poriadok či ohýbanie práva?

Keď sa kedysi mojej babke niečo nepáčilo, používala vetu: "Toto nie je s kostolným poriadkom!" Čo by asi tak povedala dnes?

Sme súčasťou EU? Sme alebo nie sme? Pretože nerozumiem tomu, že to, čo platí v EU, tak u nás nemusí?

Žiadna krajina na svete totiž neopakuje plošné testovanie antigénovými testami a už vôbec nie, ako povinné. Netvárme sa tu všetci, že to bolo dobrovoľné. Neviem, kde boli študovaní právnici.

Ja som to osobne vnímala ako znásilnenie (niektorí ma za to odsudzovali, že preháňam).

Nie nepreháňala som a za každým slovom si stojím. Výsledkom testovania po už čiastočnom lockdowne (netvrárme sa, že nebol) sme sa museli podrobiť testovaniu kvôli modrému certifikátu, ktorý ale nič neznamenal. Teda znamenal. Ohli sme chrbát. Ohlo sa tu právo...

Modrý cerrtifikát, ktorý mal diskutabilnú výpovednú schopnosť možno už pár hodín po testovaní nás oprávňoval chodiť do práce! A to na celých 14 dní. Vám to hlava berie?

Pristúpili na to aj ľudia vzdelaní a inteligentní.

A ja sa stále pýtam, že prečo?

V každej inej krajine by podobný prístup ako máme na Slovensku musel byť potrestaný. Buď demisiou alebo by sa stalo niečo iné. Možno by prišli masívne protesty. Skrátka niečo by sa udialo!

Ale nie. My sme tu ticho!

Po testovaní mali nastať dve veci. Pretestovanie pozitívnych PCR testami a trasovanie. Ale to sa nestalo. Čo je teda výsledkom plošného testovania?

Malo prísť uvoľnenie opatrení. Prišlo? Neprišlo.

(kostoly a divadlá sem nedávajme...)

Akoby toho nebolo dosť, budeme asi jedinou krajinou (pýtam sa opäť, že kde sú právnici), ktorá bude opakovane plošne testovať. Určite povinne a antigénom.

Aj pre takéto konanie majú potom voľnú ruku konšpirátori!

Dobrovoľne povinné totiž môže byť aj očkovanie. Ja si to viem napríklad absolútne predstaviť. Keď to prešlo s testovaním, tak môže aj s očkovaním. Čo tam po tom, že vakcíny sú vyrábané narýchlo? Som náchylná veriť tomu, že na Slovensku to prejde. Dokonca si určitá skupina ľudí dáva na sociálnych sieťach profilovku s nadpisom nechám sa ČIPOVAŤ. Akoby tu bolo niečo na vtipkovanie... Či?

Martina Valachová